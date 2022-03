Milano, 17 mar. (LaPresse) – Il cda di Eni ha deliberato di proporre all’Assemblea la distribuzione del dividendo di 0,86 euro per azione per l’esercizio 2021, già annunciato nel preconsuntivo, di cui 0,43 euro distribuiti in acconto nel settembre 2021. Il dividendo a saldo di 0,431 euro per azione sarà messo in pagamento a partire dal 25 maggio 2022 con stacco cedola il 23 maggio 2022. Lo riferisce il gruppo in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata