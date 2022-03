Milano, 17 mar. (LaPresse) – Il cda di Enel, in seguito all’approvazione al bilancio di esercizio 2021, ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 0,38 euro per azione (di cui 0,19 euro per azione già corrisposti quale acconto a gennaio 2022), in crescita del 6,1% rispetto al dividendo complessivo di 0,358 euro per azione riconosciuto per l’intero esercizio del 2020. Lo riferisce il gruppo in una nota.

