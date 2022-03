Roma, 17 mar. (LaPresse) – Il Gup del Tribunale di Roma ha assolto l’ex marciatore Alex Schwazer dalla denuncia del medico federale Giuseppe Fischetto secondo il quale non era provato il complotto nei confronti dell’ex campione azzurro. Lo ha confermato a LaPresse, l’avvocato Gerhard Brandstaetter, legale di Schwazer, squalificato per doping fino al 2024, nonostante l’archiviazione in Italia nel 2021 del procedimento penale per doping a carico dell’atleta, che non è stata accettata dalla giustizia internazionale e dall’agenzia mondiale antidoping.

