Roma, 17 mar. (LaPresse) – Il governo ha posto la fiducia in Senato, con il ministro per i Rapporti col parlamento, Federico D’Incà, sul decreto legge Sostegni. Il voto si terrà in giornata poi il provvedimento, in scadenza il 28 marzo, passerà alla Camera.

