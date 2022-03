Roma, 17 mar. (LaPresse) – Stop al super green pass per i turisti stranieri. E’ questa la modifica al decreto legge riaperture che è stata inserita in corsa ed è il motivo che ha portato alla sospensione del Cdm per 15 minuti. Lo apprende LaPresse da fonti presenti alla riunione. A chiederlo il ministro Massimiliano garavaglia.

