Roma, 17 mar. (LaPresse) – Con la fine dello Stato di emergenza, dal primo aprile decadono tutte le strutture emergenziali tra cui il Cts e la figura del commissario per l’emergenza Covid. E’ quanto si legge nella bozza del decreto che sarà esaminato oggi pomeriggio in Cosinglio dei ministri. “A decorrere dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie stabilite a legislazione vigente, presso il Ministero della difesa è temporaneamente istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, il cui ordinamento è definito dal Capo di stato maggiore della difesa”, si legge. 2. “A decorrere dal 1° gennaio 2023, l’Unità di cui al comma 1 è soppressa. Entro la stessa data, presso lo Stato maggiore della difesa, può essere costituito il nucleo iniziale di formazione di un’Unità di gestione delle emergenze, il cui ordinamento, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie stabilite a legislazione vigente, è definito dal Capo di stato maggiore della difesa, nell’esercizio proprie delle attribuzioni in campo nazionale”, prosegue il decreto. Sempre dal primo gennaio “il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Unità per l’emergenza COVID-19 di cui al comma 1 connessi alle predette funzioni”.

