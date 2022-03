Roma, 17 mar. (LaPresse) – “Il Ministero della salute e il Ministero della difesa possono stipulare accordi di collaborazione per disciplinare gli aspetti logistici necessari a fronteggiare gli eventi pandemici secondo principi di efficienza e rapidità di risposta. Al fine di rafforzare l’efficienza operativa delle proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, assicurando gli approvigionamenti di farmaci e vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti e di dispositivi di protezione individuale, anche in relazione agli obiettivi ed agli interventi connessi, nell’immediato, alla attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini”. E’ quanto si legge nella bozza del decreto che sarà esaminato oggi pomeriggio in Consiglio dei ministri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata