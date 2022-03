Roma, 17 mar. (LaPresse) – “Superato definitivamente il sistema a colori, che serviva ad adattare il quadro epidemiologico a ogni realtà territoriale”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa con presidente del Consiglio, Mario Draghi, per illustrare il decreto legge riaperture sull’uscita dalla fase di emergenza Covid. “Continueremo questo monitoraggio, perché è essenziale, ma non sarà più connesso alle ordinanze”, aggiunge.

