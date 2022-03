Roma, 17 mar. (LaPresse) – Quelli di oggi “sono provvedimenti importanti, forse molto importanti che eliminano quasi tutte le restrizioni che hanno limitato i nostri comportamenti nei mesi passati”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Cdm che ha approvato il decreto legge riaperture. “A fine marzo terminerà lo stato di emergenza, per quella dato scioglieremo il Cts, il cui lavoro non è finito, continuerà con l’Iss e con il Css”, ha aggiunto.

