Milano, 17 mar. (LaPresse) – “Grazie ai vaccini sono stati evitati quasi 80mila decessi in più in Italia nel solo 2021. Anche questa è una lezione straordinaria. Le decisioni sono state prese sulla base della scienza e la pandemia è superata sulla base dei vaccini. Tanta gente non è morta perché è stata vaccinata”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Cdm che ha approvato il decreto legge riaperture.

