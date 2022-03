Roma, 17 mar. (LaPresse) – “Voglio ringraziare tutti gli italiani per l’altruismo e la pazienza che hanno dimostrato in questi due anni. Noi siamo stati percepiti come un popolo che manca di senso civico. Non è vero, gli italiani sono stati bravissimi durante questa pandemia. Sono state raggiunte punte di vaccinazione tra le più alte in Europa, di questo occorre andare fieri”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Cdm che ha approvato il decreto legge riaperture.

