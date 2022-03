Milano, 17 mar. (LaPresse) – “Devo ringraziare anche il Governo precedente che si è trovato a prendere decisioni in una situazione di straordinaria difficoltà”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Cdm che ha approvato il decreto legge riaperture. “L’Italia – ha aggiunto – è il Paese che per primo era stato aggredito da questa terribile pandemia.

