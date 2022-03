Roma, 17 mar. (LaPresse) – “Vorrei ringraziare tutti i membri presenti e anche passati del Cts”, che “ha dato un supporto straordinario alle decisioni difficilissime che ha preso il governo e quello precedente. Ha dato il supporto anche psicologico per poter dire che le decisioni sono state prese sulla base alla scienza e non sulla base delle sensazioni e delle impressioni. Questo è un aspetto essenziale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Cdm che ha approvato il decreto legge riaperture.

