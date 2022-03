Milano, 17 mar. (LaPresse) – Lieve calo nelle ospedalizzazioni Covid in Italia nelle ultime 24 ore: -3 il saldo delle terapie intensive con 473 pazienti ricoverati in totale e 51 nuovi ingressi. Segno meno anche per i ricoveri (-13) che scendono a 8.397. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

