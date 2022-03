Roma, 17 mar. (LaPresse) – Decadono le quarantene da contatto e l’isolamento sarà previsto solo per contagiati. Una misura che varrà anche nelle scuole prevedendo la Dad per i soli alunni in isolamento perché contagiati. E’ quanto si apprende dalla cabina di regia a palazzo Chigi convocata dal premier Mario Draghi per stabilire la road map delle riaperture.

