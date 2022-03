Roma, 17 mar. (LaPresse) – Fino a fine 2022 rimane obbligo vaccinale per il personale del mondo sanitario e Rsa. E’ quanto si apprende dalla cabina di regia a palazzo Chigi convocata dal premier Mario Draghi per stabilire la road map delle riaperture. Anche per le visite nelle strutture sanitarie sarà necessario esibire il green pass attuale.

