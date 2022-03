Roma, 17 mar. (LaPresse) – Il green pass base sarà obbligatorio fino al 30 aprile per alcune attività come mense, concorsi pubblici e colloqui in carcere e per trasporti a lunga percorrenza. Decade quindi l’obbligo per alcuni settori a partire dal primo aprile, tra cui i trasporti pubblici locali. E’ quanto si apprende dalla cabina di regia a palazzo Chigi convocata dal premier Mario Draghi per stabilire la road map delle riaperture.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata