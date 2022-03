Roma, 17 mar. (LaPresse) – Assopetroli-Assoenergia scrive al ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, per accelerare il processo di rimborso dei crediti fiscali in considerazione dell’eccezionale pressione sui prezzi d’acquisto conseguenti alla crisi russo-ucraina. “L’eccezionale pressione sui prezzi d’acquisto sta mettendo a dura prova la sopravvivenza di questi operatori, che sono sottoposti ad uno stress finanziario insostenibile – si legge nella missiva firmata dal Segretario Generale Sebastiano Gallitelli -È pertanto di vitale importanza attivare immediatamente tutti gli strumenti possibili per ridare “ossigeno” al settore che, tra l’altro, è il principale fornitore per la Pubblica Amministrazione.

