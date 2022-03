Torino, 17 mar. (LaPresse) – Tegola per la Juve e per la Nazionale all’indomani dell’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League. Il centrocampista Manuel Locatelli è risultato positivo al Covid-19. Lo comunica in una nota la società piemontese. Il calciatore, in accordo con l’autorità sanitaria locale, è già stato posto in isolamento.

