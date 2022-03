Torino, 17 mar. (LaPresse) – L’Atalanta si qualifica per i quarti di finale di Europa League vincendo 1-0 in pieno recupero in casa del Bayer Leverkusen nella gara di ritorno degli ottavi. A segno Boga in contropiede al 46′. All’andata gli orobici si erano imposti 3-2.

