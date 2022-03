Genova, 17 mar. (LaPresse) – “È una cosa che non è neanche commentabile per noi parenti. Le carte non le possono cambiare, il problema è che purtroppo gli italiani hanno memoria breve”. Così a La Presse Egle Possetti, portavoce del Comitato in ricordo delle vittime del ponte Morandi di Genova, commentando l’ok da parte della Corte dei Conti alla cessione di Aspi a Cdp. “Il patteggiamento – prosegue – è in fondo un po’ un ammettere che quello che la procura ha predisposto corrisponde a realtà: chiaramente loro hanno utilizzato questa arma per poi avere l’ok della Corte dei Conti”.

