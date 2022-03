Milano, 17 mar. (LaPresse) – Il cda di A2A ha approvato il bilancio di esercizio 2021, riportando un utile netto di pertinenza del gruppo pari a 504 milioni di euro, in aumento del 38% rispetto a quello registrato nel 2020. I ricavi sono risultati pari a 11.549 milioni di euro, in aumento del 69% rispetto all’anno precedente. Lo riferisce il gruppo in una nota. Il margine operativo lordo ha raggiunto 1.428 milioni di euro in crescita di 228 milioni di euro, +19% rispetto al 2020 (1.200 milioni di euro) grazie ad una significativa crescita organica e alle operazioni di M&A.

