Vicenza, 16 mar. (LaPresse) – Ha ucciso i genitori per impossessarsi di una somma di denaro pari a 800mila euro, investita da genitori anche in titoli: è quanto ha confessato Diego Gugole, il 25enne che ha ammazzato a Chiampo, in provincia di Vicenza, il padre e la madre.

