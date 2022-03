Milano, 16 mar. (LaPresse) – “Cosa ne sarebbe dell’Europa se Salvini governasse in Italia, se Le Pen governasse in Francia e se in Spagna voi aveste una qualche responsabilità di governo? Sarebbe la morte dell’Europa”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez rivolgendosi a Santiago Abascal, leader del gruppo parlamentare Vox. Sánchez si è detto convinto che questo non accadrà e “l’Europa prevarrà”.

