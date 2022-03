Roma, 16 mar. (LaPresse) – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. “Ho parlato con un amico dell’Ucraina, il presidente Erdogan. Ho segnalato lo stato di avanzamento della lotta popolare contro l’aggressione in corso. Grazie per l’importante supporto”, ha scritto su Twitter Zelensky, aggiungendo che nel corso del colloquio sono state discusse “le modalità per intensificare il dialogo pacifico”.

