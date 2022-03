Washington (Usa), 16 mar. (LaPresse) – Il presidente americano Joe Biden dovrebbe annunciare domani più di un miliardo di dollari in nuova assistenza militare al governo ucraino, secondo i funzionari statunitensi, poiché il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy dovrebbe fare un appello al Congresso per ulteriori aiuti per difendere il suo paese. Lo scrive il Wall Street Journal. Il denaro proverrebbe dai circa 13,6 miliardi di dollari stanziati per l’Ucraina nel disegno di legge di bilancio omnibus firmato oggi da Biden.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata