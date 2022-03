Milano, 16 mar. (LaPresse) – “Una rete di decine di laboratori operava anche in Ucraina, dove, sotto la guida e il sostegno finanziario del Pentagono, sono stati condotti programmi biologici militari, inclusi esperimenti con campioni di coronavirus, antrace, colera, peste suina africana e altre malattie mortali. Ora stanno cercando di nascondere le tracce di questi programmi segreti”. Così il presidente russo Vladimir Putin citato da Ria Novosti. “Abbiamo tutte le ragioni per credere che nelle immediate vicinanze della Russia, sul territorio dell’Ucraina, siano stati creati componenti di armi biologiche”, ha aggiunto.

