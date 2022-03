Kiev (Ucraina), 16 mar. (LaPresse) – “Penso che sia necessario avere una missione di pace” della Nato, “ma una missione che sarà in grado di difendersi, che opererà sul territorio ucraino”. Lo ha detto il vicepremier polacco Jaroslaw Kaczynski, oggi a Kiev dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy insieme al premier polacco Mateusz Morawiecki, il premier della Repubblica Ceca Petr Fiala, e il premier della Slovenia Janez Jansa. “Sarà una missione che si adopererà per la pace, per fornire aiuti umanitari, ma allo stesso tempo sarà anche protetta da forze appropriate, le forze armate”, ha spiegato Kaczynski.

