Kiev (Ucraina), 16 mar. (LaPresse) – Undicimila persone hanno lasciato la città sud-orientale di Mariupol in rotta verso Zaporizhzhia. Lo comunica su Telegram il consiglio comunale di Mariupol. Per le persone in grado di arrivare fino a Berdyansk con le proprie auto ma incapaci di guidare ulteriormente, sono stati forniti quindici autobus per completare il viaggio e sacerdoti ortodossi hanno accompagnato gli autobus. In serata i funzionari hanno comunicato che oggi più di 6.400 residenti di Mariupol avevano compiuto il viaggio attraverso il territorio occupato dalla Russia fino a Zaporizhzhia, che è ancora in mano ucraina. Tra loro c’erano più di 2.000 bambini. Il convoglio umanitario per portare gli aiuti a Mariupol e gli autobus vuoti per evacuare i residenti, hanno aggiunto i funzionari, rimangono bloccati dalle forze russe.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata