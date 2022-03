Milano, 16 mar. (LaPresse) – Il patriarca di Mosca Kirill ha avuto un colloquio con Papa Francesco. Lo fa sapere il Patriarcato di Mosca, spiegando che Kirill e Bergoglio hanno avuto “una discussione dettagliata sulla situazione sul suolo ucraino. Particolare attenzione è stata rivolta agli aspetti umanitari dell’attuale crisi e alle azioni della Chiesa ortodossa russa e della Chiesa cattolica romana per superarne le conseguenze. Le parti hanno sottolineato l’eccezionale importanza del processo negoziale in corso, esprimendo la loro speranza per il raggiungimento al più presto di una pace giusta. Papa Francesco e Sua Santità il Patriarca Kirill hanno discusso anche di alcune questioni attuali della cooperazione bilaterale”.

