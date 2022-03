Milano, 16 mar. (LaPresse) – “Le guerre sono sempre ingiuste. Perché chi paga è il popolo di Dio. I nostri cuori non possono non piangere di fronte ai bambini, alle donne uccise, a tutte le vittime della guerra. La guerra non è mai la strada. Lo Spirito che ci unisce ci chiede come pastori di aiutare i popoli che soffrono per la guerra”. Così Papa Francesco nel corso del colloquio telematico tenuto oggi nel primo pomeriggio con il Patriarca di Mosca Kirill.

