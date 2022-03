Milano, 16 mar. (LaPresse) – La Russia vorrebbe raggiungere un accordo di pace con l’Ucraina che duri per generazioni. Lo ha detto il capo negoziatore russo e consigliere presidenziale Vladimir Medinsky citato da Tass. “Vogliamo che questo sia un accordo per generazioni, in modo che anche i nostri figli vivano in un mondo le cui fondamenta sono poste da questo processo negoziale”, ha detto Medinsky.

