Torino, 16 mar. (LaPresse) – “Non ci sono ancora informazioni sullo stato di avanzamento del pagamento degli eurobond sovrani russi in valuta estera, c’è il rischio che non raggiunga i destinatari finali”. Lo ha riferito il ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov, citato da Ria Novosti. Oggi è previsto che Mosca paghi le cedole di due bond russi per un totale di 117,2 milioni di dollari, in quello che è il primo pagamento del suo debito estero dopo il congelamento di parte delle riserve a seguito del conflitto in Ucraina. Il ministero delle Finanze della Federazione Russa lunedì aveva annunciato di avere inviato l’ordine di pagamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata