Milano, 16 mar. (LaPresse) – “Naturalmente, la questione chiave per noi è lo status della Crimea e del Donbass, oltre a una serie di questioni umanitarie, tra cui la denazificazione, i diritti della popolazione di lingua russa e lo status della lingua russa e così via”. Lo ha detto il capo negoziatore russo e consigliere presidenziale Vladimir Medinsky citato da Interfax. “Crediamo che l’aspirazione del nostro Stato e il compito assegnato dal presidente sia raggiungere la pace sul suolo ucraino, uno stato pacifico, neutrale e amichevole nei nostri confronti, che non è un punto d’appoggio della Nato, non è un avamposto di quelle forze che vogliono fare del male al nostro Paese”, ha aggiunto.

