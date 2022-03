Roma, 16 mar. (LaPresse) – Il ministero della Difesa russo ha negato di aver attaccato civili in fila per il pane nella città di Chernihiv. Lo riporta la Tass. Secondo il rappresentante del ministero, il generale Igor Konashenkov, “non c’erano militari russi a Chernihiv e non ci sono”.

