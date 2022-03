Kiev (Ucraina), 15 mar. (LaPresse) – L’Ue deve concedere lo status di candidato all’Ucraina il prima possibile. Lo ha detto il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky insieme al premier Petr Fiala e al premier sloveno Janez Jansa. “Deve invitare l’Ucraina nella Ue”, ha spiegato. Sottolineato la necessità di dotare l’Ucraina di “armi difensive”, Morawiecki ha assicurato Zelensky: “Non ti lasceremo mai solo. Sappiamo che state combattendo non solo per le vostre case, per la vostra patria, libertà e sicurezza, ma anche per la nostre”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata