Milano, 16 mar. (LaPresse) – Il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov ha dichiarato che il servizio di intelligence ucraino, che agisce con il supporto dei paesi occidentali, sta pianificando un attacco chimico contro i civili con l’obiettivo di incolpare Mosca. Lo riferisce la Tass. Konashenkov ha sottolineato che le forze russe coinvolte in Ucraina non possono disporre di armi chimiche per definizione. “A differenza degli Stati Uniti, la Russia ha rispettato da tempo i suoi impegni internazionali di eliminare tutte le scorte di armi chimiche”, ha spiegato. “Qualsiasi tentativo dell’Ucraina di utilizzare sostanze chimiche tossiche per una provocazione sarà inevitabilmente smascherato”.

