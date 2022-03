Roma, 16 mar. (LaPresse) – “Un altro orrendo crimine di guerra a Mariupol: un massiccio attacco russo al teatro drammatico dove si nascondevano centinaia di civili innocenti. L’edificio è ora completamente rovinato. I russi non potevano non sapere che si trattava di un rifugio per civili”. Lo ha affermato su Twitter il ministro degli Esteri dell’Ucraina Dmytro Kuleba.

