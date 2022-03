Londra (Regno Unito), 16 mar. (LaPresse/AP) – Il primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato che l’Ucraina non entrerà a far parte della Nato “a breve”, dopo che Zelensky ha riconosciuto che Kiev non entrerà a far parte dell’alleanza militare occidentale. Johnson, uno dei più accesi sostenitori occidentali dell’Ucraina, ha affermato che “la realtà è che non è possibile che l’Ucraina si unisca alla Nato in tempi brevi”. Ma ha affermato che la decisione spetta a Kiev.

