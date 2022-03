Roma, 16 mar. (LaPresse) – “La presenza del Presidente Biden e del Segretario di Stato Blinken in Europa la settimana prossima per partecipare al Consiglio Europeo e al Vertice Nato sarà un’occasione per rafforzare ancora di più la determinazione europea e occidentale a mettere Putin di fronte all’alternativa, se continuare l’aggressione e isolare sempre più la Russia dal mondo, oppure scegliere la via del negoziato diplomatico. Sarà un importante appuntamento per confermare l’assoluta unità del fronte transatlantico a difesa della sicurezza e della pace in Europa e per tutti noi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso della sua informativa alla Camera dei deputati sulla guerra in Ucraina.

