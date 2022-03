Roma, 16 mar. (LaPresse) – “Non possiamo permetterci di perdere la fiducia nella diplomazia come unica via d’uscita alternativa ad uno scontro militare frontale con la Russia, che porterebbe ad un annientamento reciproco e catastrofico”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso della sua informativa alla Camera dei deputati sulla guerra in Ucraina.

