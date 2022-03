Roma, 16 mar. (LaPresse) – “Siamo preoccupati per i potenziali danni a qualsiasi impianto nucleare” in Ucraina, “le conseguenze per la salute umana e l’ambiente sarebbero catastrofiche”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso della sua informativa alla Camera dei deputati sulla guerra in Ucraina.

