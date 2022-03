Roma, 16 mar. (LaPresse) – “Sono trascorse tre settimane dall’avvio di quella che Mosca continua a definire una “operazione militare speciale”, lanciata contro l’Ucraina nella notte del 24 febbraio”, “si tratta di una guerra di aggressione non provocata, ingiustificabile e contraria alle più elementari norme del diritto internazionale. E sta provocando la più grave catastrofe umanitaria in Europa dal secondo Dopoguerra ad oggi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante la sua informativa alla Camera dei deputati sulla guerra in Ucraina.

