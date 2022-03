Roma, 16 mar. (LaPresse) – “Anche sul piano bilaterale, l’Italia continua a fare tutto il possibile per trovare una soluzione pacifica al conflitto. Nell’ultimo periodo il Presidente Draghi ha sentito più volte il Presidente Zelensky per rinnovare il nostro completo sostegno all’Ucraina. Io stesso mi tengo personalmente in costante contatto con il Ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso della sua informativa alla Camera dei deputati sulla guerra in Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata