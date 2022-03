Roma, 16 mar. (LaPresse) – “Dei 2.000 connazionali inizialmente nel paese, ne restano oggi circa 346, che sono un’assoluta priorità: restiamo in contatto con tutti coloro che hanno chiesto assistenza e chiedono di lasciare l’Ucraina in sicurezza”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso della sua informativa alla Camera dei deputati sulla guerra in Ucraina.

