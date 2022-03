Roma, 16 mar. (LaPresse) – “Nonostante una sempre più stringente compressione della libertà di stampa”, la dispersione delle manifestazioni pacifiche, il blocco di siti web e social media e gli arresti, “le voci di protesta contro il conflitto si moltiplicano anche in Russia. Emblematico il gesto coraggioso di Marina, la giornalista che ha lanciato il suo “no” alla guerra in diretta tv, consapevole delle conseguenze”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso della sua informativa alla Camera dei deputati sulla guerra in Ucraina. L’elogio della giornalista è stato accolto da un applauso in Aula.

