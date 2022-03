Milano, 16 mar. (LaPresse) – “È chiaro che i conti di Putin non tornano, noi vogliamo portarlo al tavolo. In questa fase Putin aveva fatto altri calcoli su tutti i suoi potenziali partner. Non riesce ad avanzare e non ha il sostegno che si aspettava”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a ‘L’aria che tira’ su La7.

