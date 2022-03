Roma, 16 mar. (LaPresse) – “Siamo pronti a contribuire all’impegno internazionale per assistere l’Ucraina e i Paesi limitrofi a fronteggiare il flusso massiccio di profughi. Non faremo mancare il nostro apporto”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante la sua informativa alla Camera dei deputati sulla guerra in Ucraina.

