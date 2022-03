Milano, 16 mar. (LaPresse) – “Tutto il personale dell’Unità di crisi della Farnesina segue gli italiani” in Ucraina. “Ne abbiamo già portati in salvo. Sono 346 gli italiani in Ucraina e meno di 40 quelli che vogliono lasciare” il Paese. “Io non darò mai l’input di lasciare la città, finché non ci sono delle condizioni di sicurezza, perché abbiamo visto le peggiori efferatezze dei russi contro i civili” in questi giorni. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a ‘L’aria che tira’ su La7.

