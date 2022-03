Milano, 16 mar. (LaPresse) – Il consigliere alla Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, in una telefonata con il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolay Patrushev, ha “avvertito” delle “conseguenze e implicazioni di qualsiasi possibile decisione russa di usare armi chimiche o biologiche in Ucraina”. Lo ha fatto sapere la Casa Bianca in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata